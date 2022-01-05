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Автор Игорь Рябов

Президент Токаев выступил с обращением к жителям Казахстана

Мир

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев второй раз за два дня выступил с обращением к жителям Казахстана в связи с массовыми акциями протеста, которые охватили многие города страны.

Президент Токаев выступил с обращением к жителям Казахстана

Токаев назвал принятые им ранее меры недостаточными.

"Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков". — сказал он в ходе обращения.

Токаев заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности, главой которого ранее был Нурсултан Назарбаев, и пообещал с сегодняшнего дня "действовать максимально жёстко".

По словам президента, к нему обращаются граждане страны с просьбами защитить их жизнь и жизнь семей. Он выразил уверенность, что народ окажет ему поддержку.

Токаев пообещал, что не смотря ни на что будет находиться в столице Казахстана, поскольку это его конституционная обязанность.

"Вместе мы преодолеем эту чёрную полосу в истории Казахстана. Выйдем из неё сильными", — подчеркнул он.

Лидер страны анонсировал ещё одно выступление с "новыми предложениями по политической трансформации Казахстана". В конце обращения Токаев добавил, что остаётся приверженцем последовательных реформ.

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Казахстан с Токаевым уходит от России. Куда?
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан касым-жомарт токаев нурсултан назарбаев
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