Более 500 жителей Алма-Аты подверглись избиению в ходе беспорядков

Более 500 жителей Алма-Аты пострадали от избиения в ходе беспорядков в городе. Об этом сообщил комендант Алма-Аты Канат Таймерденов.

"В ночь на 5-е января активизировались экстремистские группировки. В результате их противоправных действий… избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков", — приводит слова коменданта "Интерфакс".

Комендант сообщил о 120 разбитых магазинах,180 предприятиях общепита. Пострадали также около сотни офисов.

"Для защиты жизни и безопасности горожан принимаются необходимые меры", — заявил Таймерденов.

Он рекомендовал горожанам оставаться дома, а также "не поддаваться панике и провокациям".

Протесты из-за резкого подорожания сжиженного газ начались в Казахстане 2 января в городе Жанаозене Мангистауской области и распространились по стране. В Алма-Ате 4-5 января зафиксированы столкновения участников протестов с правоохранителями.

В связи с беспорядками президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл режим ЧП в городах Нур-Султане и Алма-Ате, а также в Алматинской и Мангистауской областях.

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