В Казахстане протестующие пытаются снести памятник Назарбаеву

В казахстанском городе Талдыкоргане (Алма-Атинская область) протестующие пытаются снести памятник Нурсултану Назарбаеву, который был открыт в 2016 году в честь 25-летия независимости страны.

Судя по видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом "Выпускайте Кракена!", участники акции протеста сносят монумент, исполняя гимн Казахстана.

В среду, 5 января Токаев выступил с обращением к нации, в котором заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности, главой которого ранее был Нурсултан Назарбаев. Также он пообещал с сегодняшнего дня "действовать максимально жёстко" в отношении протестующих, которые уже убили несколько правоохранителей.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к протестующим в Казахстане и призвал их не разрушать государство. По его мнению. Он сравнил беспорядки в стране с началом войны в Чечне.

В первые дни 2022 года в Мангистауской области Казахстана начались демонстрации против резкого повышения цен на сжиженный газ. Позже массовые протесты вспыхнули по всей стране. В некоторых городах начались беспорядки и столкновения с полицейскими. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил правительство в создании конфликтной ситуации и отправил его в отставку. Политологи увидели майданный сценарий в событиях в Казахстане