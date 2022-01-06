Полиция Алма-Аты: десятки протестантов были ликвидированы при штурме

По сообщению полиции Алма-Аты, сотрудники правоохранительных органов ликвидировали несколько десятков митингующих, которые пытались штурмовать административные здания. Сейчас происходит идентификация их личностей.

Такое заявление сделала Салтанат Азирбек, официальный представитель департамента полиции Алма-Аты, сообщает Интерфакс.

"Минувшей ночью экстремистскими силами были предприняты попытки штурма административных зданий, департамента полиции Алматы, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются", — сказала Азирбек.

Ранее сообщалось, что протестанты в центре Алма-Аты были взяты в окружение военными на бронемашинах и БТР. Позже появилась информация, что оцепление было снято и все военные оставили площадь Республики в центре казахстанской столицы.

Акции протеста охватили Казахстан после объявления о двукратном увеличении цен на сжиженный нефтяной газ. В стране был отключён интернет, была отключена трансляция ряда телеканалов. В Алма-Ате полиция для разгона митингующих использовала светошумовые гранаты и газ. Президент республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев ввёл режим ЧП до 19 января на всей территории страны.

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