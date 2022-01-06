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Автор Олеся Киреева

В ходе спецоперации в аэропорту Алма-Аты погибли двое военнослужащих

Мир

При проведении антитеррористической операции в международном аэропорту Алма-Аты погибли минимум двое военнослужащих. Об этом сообщает издание Zakon.kz.

В ходе спецоперации в аэропорту Алма-Аты погибли двое военнослужащих

"При проведении антитеррористической операции в международном аэропорту Алматы погибли по меньшей мере двое военнослужащих ВС Республики Казахстан", — пишет издание.

Прошедшей ночью было отменено два рейса: в Минск и Дубай. 

Подробностей о произошедшем пока нет.

Ранее сообщалось, что в городе проводится спецоперация, военные освободили аэропорт. Его ранее захватили протестующие. Аэропорт работает в обычном режиме.

Протесты в Казахстане связаны с повышением цен на газ для автомобилей. После Нового года он подорожал в два раза: с 60 до 120 тенге за литр. Жители потребовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Из-за этого в Казахстане ввели режим чрезвычайного положения, правительство страны отправлено в отставку.

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