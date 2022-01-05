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Автор Игорь Рябов

В Казахстане протестующие захватили аэропорт Алма-Аты

Мир

Сотрудник аэропорта Алма-Аты (Казахстан) сообщил, что протестующие ворвались в воздушную гавань и выгнали оттуда пассажиров. При этом всё прошло "тихо и мирно".

В Казахстане протестующие захватили аэропорт Алма-Аты

По словам источника казахстанского издания Sputnik, протестующие зашли в здание аэропорта с центрального входа.

Ранее работа аэропорта в Алма-Ате была приостановлена из-за массовых беспорядков, которые охватили город.

По данным МВД Казахстана, в ходе протестных акций в стране погибли восемь полицейских и солдат национальной гвардии, ещё 317 получили ранения.

В первые дни 2022 года в Мангистауской области Казахстана начались демонстрации против резкого повышения цен на сжиженный газ. Позже массовые протесты вспыхнули по всей стране. В некоторых городах начались беспорядки и столкновения с полицейскими. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил правительство в создании конфликтной ситуации и отправил его в отставку. Политологи разглядели майданный сценарий и украинский след в событиях в Казахстане.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы алма-ата аэропорт казахстан касым-жомарт токаев
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