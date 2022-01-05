В Алма-Ате протестующие штурмуют департамент внутренних дел

Участники акций протеста в казахстанском городе Алма-Ата пытаются захватить департамент внутренних дел, сообщает интернет-издание "Vласть".

Ранее аэропорты Алма-Аты и Актау временно прекратили работу из-за массовых беспорядков, которые прокатились по всей стране. Власти ввели на всей территории страны режим чрезвычайного положения.

В среду, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации, в котором заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности, главой которого ранее был Нурсултан Назарбаев. Также глава государства пообещал "действовать максимально жёстко" в отношении протестующих, которые уже убили несколько правоохранителей.

В первые дни 2022 года в Мангистауской области Казахстана начались демонстрации против резкого повышения цен на сжиженный газ. Позже массовые протесты вспыхнули по всей стране. В некоторых городах начались беспорядки и столкновения с полицейскими. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил правительство в создании конфликтной ситуации и отправил его в отставку. Политологи увидели майданный сценарий в событиях в Казахстане.

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