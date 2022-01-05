Псаки о событиях в Казахстане и роли США: "Безумные российские утверждения"

На события в Казахстане последовала первая официальная реакция из Вашингтона. Надо заметить, с оценками происходящего в казахстанских городах американские чиновники и политики как-то не спешили. А нынешняя реакция весьма сдержанная.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что "мы поддерживаем призывы… к протестующим самовыражаться мирными способами, к властям — проявить сдержанность".

Обычно во время каких-либо событий в постсоветских государствах американские официальные лица однозначно высказываются в поддержку участников протестов. Правда, события в Казахстане "мирными протестами" именовать довольно сложно.

Но только этим реакция Белого дома на события в Казахстане не ограничилась.

"Есть некоторые безумные российские утверждения по поводу того, что США стоят за всем этим. Позвольте воспользоваться этой возможностью и заявить, что это абсолютная ложь и явно является частью стандартного темника российской дезинформации", — заявила Псаки, которую цитирует РИА "Новости".

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) отметил, что протесты в Казахстане может использовать Запад. Он напомнил, что в этом государстве действуют ряд иностранных некоммерческих организаций, которые негативно влияют на ситуацию.

Казахстан интересует спецслужбы и правительства Запада как страна, которая может влиять на Китай и Россию, которые США называют двумя главными оппонентами в XXI веке, подчеркнул Новиков.

Может быть, это мнение Джен Псаки отнесла к "безумным российским утверждениям"?