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Автор Игорь Рябов

Байден оговорился по примеру Кличко и был высмеян американцами в Сети

Мир

Президент США Джо Байден сообщил в ходе обращения к гражданам США, что сейчас идёт 2020 год. Ошибка лидера страны вызвала бурную реакцию американцев в соцсетях.

Байден оговорился по примеру Кличко и был высмеян американцами в Сети

"Есть много причин надеяться, что 2020 год пройдет хорошо", — цитирует Байдена РИА Новости.

Многие пользователи решили, что не хотели бы возвращаться в 2020 год, который был годом начала пандемии коронавируса. Они раскритиковали американского президента за невнимательность и вспомнили другие известные ляпы Байдена.

"Наш президент не знает, какой сейчас год? Жалкое зрелище", — написал один из комментаторов.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко совершил похожую ошибку во время поздравления украинцев с Новым годом, перепутав 2022 с 2220 годом.

Байден нередко становится объектом насмешек из-за оговорок и неловких поступков. Например, он неправильно называл имена и должности чиновников и мировых лидеров, а также путал Сирию с Ливией, а Ирак с Ираном.

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