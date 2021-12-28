Американец послал президента на три буквы в прямом эфире

Джаред Шмек, 35-летний житель штата Орегон, послал президента Джо Байдена во время телефонного разговора в прямом эфире в канун Рождества, тем самым спровоцировав гнев общественности.

Общение президента Байдена и его жены Джилл происходило в рамках акции "Отслеживание Санты, которая проводится ежегодно Командованием воздушно-космической обороны Северной Америки. В это время сотни тысяч детей звонят, желая узнать, когда же Санта посетит их город, а также они рассказывают о том, какой подарок хотели бы получить. На часть звонков по традиции отвечают президент и первая леди.

Потроллим президента?

Шмек был одним из счастливчиков, выбранных для разговора. Общение началось в достаточно дружелюбной атмосфере, Шмек описал, что бы его маленькие дети хотели на Рождество, а Джо Байден пошутил, что дети должны были лечь спать к 9 часам, чтобы не спугнуть Санту.

После того, как Джилл и Джо по очереди пожелали Шмеку и его семье чудесного Рождества, отец четверых детей заявил: "Let's go, Brandon” ("Поехали, Брэндон!"). Для тех, кто не знает, это скандирование правых, которое означает "F**k Joe Biden" ("Тр…ни Джо Байдена").

Эта фраза имеет странное происхождение. Во время гонки NASCAR в начале октября репортер услышал, как некоторые фанаты из толпы кричали: "Поехали, Брэндон". Он подумал, что они болели за автогонщика Брэндона Брауна, но в действительности они скандировали: "К черту Джо Байдена". С тех пор различные фигуры на политической арене — от членов Республиканской партии до Дональда Трампа — использовали фразу "Поехали, Брэндон", чтобы сказать Байдену… ну, вы знаете.

Отец четверых детей столкнулся с лавиной критики за то, что, по сути, сбросил закодированную бомбу в ночь накануне Рождества, предназначенную для семей, выслеживающих Санту.

Член Демократической партии Эрик Суолвелл из Калифорнии написал в Twitter: "Я отказываюсь верить, что люди бывают такими. Не в канун Рождества … Мы лучше этого. Будьте добры".

Но все же многие посчитали, что американцы, как свободная нация, имеют право критиковать президента и даже посылать его. Право на свободу слова необходимо защищать, особенно когда речь идет о политиках. Однако Шмек был все же неправ, и прежде всего потому, что оказался трусом. Вместо того, чтобы напрямую послать президента, он стал играть в политкорректные игры, прячась за закодированнными фразами.

Когда фраза только-только появилась, было забавно использовать ее для критики Байдена. Однако она уже изжила себя из-за слишком частого использования.

Бедная "жертва"

Шмек оказался на самом деле трусом, поскольку решил откреститься от своих слов позднее. Он стал выступать с заявлениями в СМИ, сетуя, что люди несправедливо критикуют его за невинную шутку, с помощью которой он выразил свое разочарование политикой Байдена. Американец пожаловался на звонки с угрозами, которые он получил после трансляции.

Шмек, по-видимому, думал, что у него есть право послать Байдена на три буквы, но при этом ни у кого больше нет прав на то, чтобы возразить ему. К сожалению, свобода слова работает не так. Если вы хотите троллить президента, чтобы осчастливить кого-то, то готовьтесь и к критике. Если же вы не хотите нападок, поскольку слишком чувствительны, то не говорите: "Поехали, Брэндон" в прямом эфире в канун Рождества. Это же так просто.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.