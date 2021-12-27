Мэр Киева Виталий Кличко оговорился во время выступления и перепутал наступающий год с 2220 годом.
Кличко сделал две безуспешные попытки назвать год, который будет скоро отмечать Украина.
"С хорошим настроением встречаем новый две тысячи двести двадцатый… две тысячи двести двадцать второй год", — сказал градоначальник.", — цитирует политика издание "Страна".
Экс-чемпион мира по боксу Виталий Кличко регулярно попадает в комичные ситуации. Цитаты киевского мэра часто становятся вирусными в Сети. Одно из его самых популярных высказываний: "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать".
Последняя оговорка Кличко произошла 5 декабря, когда он сказал, что коммунальные службы будут посыпать дороги снегом. Скорее всего, градоначальник подразумевал соль или песок.
Ранее Виталий Кличко опроверг обещание сломать ногу президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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