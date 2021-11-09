Мэр Киева Виталий Кличко назвал несоответствующей действительности информацию о том, что он якобы обещал сломать ногу президенту Украины Владимиру Зеленскому за шутку в одном из проектов студии "Квартал 95".
Компания "Квартал 95" специализируется на производстве фильмов, сериалов и юмористических передач. Её основателем является Владимир Зеленский. После избрания на пост президента Украины он вышел из бизнеса.
В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону градоначальник прокомментировал слухи о том, что он якобы обещал сломать ногу Зеленскому после обидной шутке о нём в "Квартале 95".
"Боксеры на самом деле ломают нос. Не слушайте никакие сплетни, я никому не обещал сломать ноги, я таким не занимаюсь", — сказал Кличко.
Ранее член-корреспондент РАН, историк Владимир Кикнадзе назвал безграмотным, бездушным и лицемерным высказывание Зеленского о том, что руководство СССР виновно в жестокости при освобождении Киева от нацистов в 1943 году.
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