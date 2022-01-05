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Автор Владимир Васютченко

Экс-генсек НАТО предложил способ принятия в альянс Украины и Грузии

Мир

Действие одной из статей устава НАТО о коллективной обороне можно ограничить ради вступления в альянс Украины и Грузии. Такое предложение высказал бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Экс-генсек НАТО предложил способ принятия в альянс Украины и Грузии

Он заявил о необходимости разработки плана, который позволит выполнить обещание принять в НАТО Украину и Грузию, данное альянсом этим странам в 2008 году. В частности, Расмуссен предложил ограничить действие пятой статьи устава НАТО, согласно которой вооружённая агрессия в отношении одной из стран-участниц альянса рассматривается как "нападение на них в целом".

По словам экс-генсека НАТО, которые приводит РИА Новости, Украину и Грузию можно было бы принять в альянс с оговоркой, что пятая статья в их случае будет распространяться лишь на территории, находящиеся под контролем Киева и Тбилиси.

Напомним, в декабре 2014 года депутаты украинской Верховной рады внесли изменения в законодательство страны, отказавшись от внеблокового статуса страны. Летом 2016 года власти Украины приняли дополнительные изменения, определяющие членство в НАТО целью внешней политики Украины. Зимой 2019 года были приняты изменения в конституцию, закрепившие курс Украины в Евросоюз и альянс.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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