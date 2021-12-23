Путин: Запад должен дать гарантии нерасширения НАТО на восток

Запад должен отказаться от забалтывания проблемы расширения НАТО на восток и предоставить РФ гарантии его прекращения, заявил на пресс-конференции российский президент Владимир Путин.

Отвечая на вопрос, может ли РФ гарантировать ненападение на Украину или другое государство, либо это зависит от хода предложенных ею переговоров, Путин пояснил, что действия российских властей будут зависеть от обеспечения безопасности страны.

"Наши действия не зависят от хода переговоров, а от обеспечения безопасности России. Больше продвижения НАТО на восток быть не должно",- заявил президент РФ.

Он напомнил о данных России в 90-х годах обещаниях того, что движения НАТО на восток не будет. После этого, по словам Путина, произошло пять волн расширения альянса.

"В Румынии и Польше появляются ракетные системы. Мы, что ли, пришли? К нам пришли", — заявил глава государства.

По мнению Путина, в сложившейся ситуации не Россия, а Запад должен предоставить гарантии безопасности.

"Гарантии должен дать Запад, и немедленно, а не забалтывать это десятилетиями", — подчеркнул президент.

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