В Алма-Ате, где накануне прошли массовые протесты, наводят порядок. С улиц убирают сгоревшие и повреждённые автомобили полицейских, гильзы от боеприпасов, обломки тротуарной плитки.
В городе всё ещё не работает мобильный интернет, заблокированы некоторые соцсети, передаёт РИА Новости. На случай продолжения столкновений в центре Алма-Аты дежурят подразделения военнослужащих.
Сотрудники организаций, офисы которых находятся рядом с площадью Республики, перешли на дистанционную работу. Это место огородили военными бронированными машинами.
Ранее жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги против повышения стоимости сниженного нефтяного газа. В Алма-Ате беспорядки и столкновения с полицейскими состоялись в ночь на 5 января.
Президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство Казахстана и поручил ввести государственное регулирование цен на сниженный газ и бензин.
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