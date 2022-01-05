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Автор Юлия Миленина

С улиц Алма-Аты после протестов увозят сгоревшие машины и гильзы от боеприпасов

Мир

В Алма-Ате, где накануне прошли массовые протесты, наводят порядок. С улиц убирают сгоревшие и повреждённые автомобили полицейских, гильзы от боеприпасов, обломки тротуарной плитки.

С улиц Алма-Аты после протестов увозят сгоревшие машины и гильзы от боеприпасов

В городе всё ещё не работает мобильный интернет, заблокированы некоторые соцсети, передаёт РИА Новости. На случай продолжения столкновений в центре Алма-Аты дежурят подразделения военнослужащих.

Сотрудники организаций, офисы которых находятся рядом с площадью Республики, перешли на дистанционную работу. Это место огородили военными бронированными машинами.

Ранее жители городов Жанаозен и Актау вышли на митинги против повышения стоимости сниженного нефтяного газа. В Алма-Ате беспорядки и столкновения с полицейскими состоялись в ночь на 5 января.

Президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство Казахстана и поручил ввести государственное регулирование цен на сниженный газ и бензин.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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