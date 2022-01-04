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Автор Евгения Васильева

В Евросоюзе решили не обсуждать "Северный поток-2" с Украиной

Мир

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что не планирует разговаривать с руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой о российско-немецком проекте "Северный поток-2". Также представитель объединения стран объяснил своё решение.

В Евросоюзе решили не обсуждать "Северный поток-2" с Украиной

"Вопрос о "Северном потоке -2" теперь находится в руках германского регулятора", — подчеркнул Боррель, слова которого приводит Польское агентство печати.

Во время визита руководителя дипломатии ЕС на Украину политики посетят неподконтрольные Киеву территории, на которых происходят военные действия. Как подчеркнул представитель объединения, данные переговоры продемонстрируют поддержку стран-союзниц суверенитету государства. Боррель напомнил о принципе "ничего об Украине без Украины" и готовности ЕС ввести против Москвы санкции в случае её агрессивных действий в сторону Киева.

Ранее глава немецкой энергетической корпорации Uniper Клаус-Дитер Маубах рассказал, когда начнётся эксплуатация магистрального газопровода "СП-2". По данным руководителя компании, запуск ожидается в середине этого года.

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Северный поток-2 опять под угрозой: Что говорят эксперты?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина евросоюз германия жозеп боррель дмитрий кулеба северный поток-2
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