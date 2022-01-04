EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

На Украине ожидают самый низкий уровень поставок газа из РФ с 2020 года

Мир

Руководитель корпорации "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон предположил, что во вторник, четвёртого января, уровень транзита российского газа окажется самым низким с января позапрошлого года. По данным главы компании, объём поставляемого топлива может составить 50,5 млн куб. м.

На Украине ожидают самый низкий уровень поставок газа из РФ с 2020 года

"3 января 2022 года транзит природного газа из РФ уменьшился до 52,5 млн куб. м в сутки при забронированных объёмах в 109,6 млн куб. м в сутки. Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится", — написал Макогон в своём Facebook-аккаунте.

Как подчеркнул руководитель "Оператора газотранспортной системы Украины", российская госкомпания "Газпром" не объяснила, почему решила сократить поставки ресурса. При этом в прошлом Макогон говорил, что в корпорации РФ не стали бронировать дополнительные мощности транзита через Киев на этот месяц.

Ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков согласился с утверждением экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева о конце поставок газа через территорию Украины в случае "воровства" топлива со стороны Киева. Такой сценарий возможен, если в стране не смогут удовлетворить энергетические потребности граждан, подчеркнул руководитель компании.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Бывший глава Нафтогаза Коболев: Нам придется воровать газ. Потом русские нас прикончат
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина газпром нафтогаз алексей пушков совет федерации
Новости
В армии Афганистана появится батальон боевиков-смертников, заявили талибы*
Адвокат Петросяна рассказал о личной жизни Елены Степаненко
В Казахстане к протестующим против высоких цен на газ направили военную технику
Грузовое судно в Охотском море подало сигнал бедствия из-за льда
Главы МИД НАТО собирают внеочередное заседание по поводу РФ и Украины
Депутат Шеремет: Зеленского ждёт трибунал, если Киев нападёт на Крым или Донбасс
На Украине ожидают самый низкий уровень поставок газа из РФ с 2020 года
Россиянка Наталья Непряева выиграла общий зачет "Тур де Ски"
Актриса Мария Кравченко рассказала, по какой причине коротко подстриглась
В Хорватии зафиксировали первый случай заражения гриппом и COVID-19 одновременно
Последние материалы
Главы МИД НАТО собирают внеочередное заседание по поводу РФ и Украины
Депутат Шеремет: Зеленского ждёт трибунал, если Киев нападёт на Крым или Донбасс
На Украине ожидают самый низкий уровень поставок газа из РФ с 2020 года
Россиянка Наталья Непряева выиграла общий зачет "Тур де Ски"
Актриса Мария Кравченко рассказала, по какой причине коротко подстриглась
Холецистит: что делать, если зашевелились камни?
В Хорватии зафиксировали первый случай заражения гриппом и COVID-19 одновременно
"Гормон любви" делает людей бесстрашными
Инвестор "Северного потока-2" рассказал, когда завершится сертификация проекта
Рецепты народной медицины с имбирём для избавления от перхоти
Популярное
Красота
Почему женщины в попытке обрести идеальную фигуру не достигают цели

Если невысокой пышечке стремиться к формам жердеобразной модели — проигрыш обеспечен. Как же быть?

Почему женщины в попытке обрести идеальную фигуру не достигают цели
Игорь Крутой урезонил безголосого сына Королёвой: "Наташ, без обид!"
Шоу-бизнес
Игорь Крутой урезонил безголосого сына Королёвой: "Наташ, без обид!"
Общество
Главреда "Эха Москвы" забанил Instagram за репост фото голой Собчак
Мир. Новости мира
Загадочное неврологическое заболевание "косит" молодёжь в Канаде
Ирина Шлионская "Гормон любви" делает людей бесстрашными Ирина Шлионская Василий Амирджанов Президент повысил политический статус Деда Мороза Василий Амирджанов Любовь Степушова Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Собственники заправок в Казахстане снизили цены на газ после митингов
Происшествия
Пятеро сирийских военнослужащих погибли при нападении боевиков ИГ* на автобус
Экс-глава "Нафтогаза" предостерёг Киев от "воровства" российского газа
Мир. Новости мира
Экс-глава "Нафтогаза" предостерёг Киев от "воровства" российского газа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников