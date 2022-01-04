На Украине ожидают самый низкий уровень поставок газа из РФ с 2020 года

Руководитель корпорации "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон предположил, что во вторник, четвёртого января, уровень транзита российского газа окажется самым низким с января позапрошлого года. По данным главы компании, объём поставляемого топлива может составить 50,5 млн куб. м.

"3 января 2022 года транзит природного газа из РФ уменьшился до 52,5 млн куб. м в сутки при забронированных объёмах в 109,6 млн куб. м в сутки. Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится", — написал Макогон в своём Facebook-аккаунте.

Как подчеркнул руководитель "Оператора газотранспортной системы Украины", российская госкомпания "Газпром" не объяснила, почему решила сократить поставки ресурса. При этом в прошлом Макогон говорил, что в корпорации РФ не стали бронировать дополнительные мощности транзита через Киев на этот месяц.

Ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков согласился с утверждением экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева о конце поставок газа через территорию Украины в случае "воровства" топлива со стороны Киева. Такой сценарий возможен, если в стране не смогут удовлетворить энергетические потребности граждан, подчеркнул руководитель компании.

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