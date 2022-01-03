EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

The Daily Mail: умирающую от COVID-19 медсестру спасла большая доза виагры

Мир

Медсестра Моника Алмейда из Великобритании вышла из комы из-за коронавирусной инфекции после того, как медицинские специалисты экспериментально ввели в организм пациентки большое количество виагры. Они думали, что 37-летняя женщина, мама двоих детей скончается по причине болезни, но этого не произошло.

The Daily Mail: умирающую от COVID-19 медсестру спасла большая доза виагры

По информации The Daily Mail, Алмейда заразилась инфекцией в конце октября. Хоть и пациентка прививалась против COVID-19, болезнь сопровождалась тяжёлыми проявлениями. Причиной послужила астма. Девятого ноября женщину госпитализировали.

Врачи фиксировали ухудшение состояния пациентки и решили отключить её от аппарата ИВЛ. Медики даже пригласили близких женщины, чтобы те могли с ней попрощаться. Через трое суток больную бы отключили, но специалисты решились ввести ей большую дозу виагры. В итоге 14 декабря Алмейда очнулась. Её лёгкие вновь заработали, поскольку препарат ускорил кровообращение и открыл дыхательные пути.

Ранее учёные узнали, что бессимптомное течение болезни COVID-19 тоже имеет последствия. В крови поборовших коронавирус людей обнаружили высокий уровень аутоантител. Обычно подобные показатели регистрируют у пациентов с хроническими аутоимунными заболеваниями вроде волчанки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Песков: «Новые волны COVID-19 накроют весь мир»
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы covid-19 великобритания
Новости
Игорь Крутой урезонил безголосого сына Королёвой: "Наташ, без обид!"
The Daily Mail: умирающую от COVID-19 медсестру спасла большая доза виагры
Чем может закончиться бессимптомный COVID-19
Экс-глава "Нафтогаза" предостерёг Киев от "воровства" российского газа
РФ, КНР, Великобритания, США и Франция заявили о недопустимости ядерной войны
В Москве пройдёт встреча по украинскому кризису без представителей Киева
Певица Манижа извинилась перед ЛГБТ-сообществом: "Буду продолжать учиться"
Автобус с россиянами попал в ДТП в Белоруссии: среди пострадавших – дети
Еврокомиссия получила жалобу "Нафтогаз" на доминирование "Газпрома" на рынке ЕС
Внук Пугачёвой обрушился на Панина: "Вся Россия узнала твои грязные истории"
Последние материалы
Игорь Крутой урезонил безголосого сына Королёвой: "Наташ, без обид!"
The Daily Mail: умирающую от COVID-19 медсестру спасла большая доза виагры
Чем может закончиться бессимптомный COVID-19
Экс-глава "Нафтогаза" предостерёг Киев от "воровства" российского газа
РФ, КНР, Великобритания, США и Франция заявили о недопустимости ядерной войны
В Москве пройдёт встреча по украинскому кризису без представителей Киева
Певица Манижа извинилась перед ЛГБТ-сообществом: "Буду продолжать учиться"
Автобус с россиянами попал в ДТП в Белоруссии: среди пострадавших – дети
Импульсы красоты: как долго избавляться от целлюлита?
Еврокомиссия получила жалобу "Нафтогаз" на доминирование "Газпрома" на рынке ЕС
Популярное
Зарубежный
Верка Сердючка рассказала о "дорогущем" подарке Абрамовича

Верка Сердючка рассказала о дорогом подарке от российского олигарха Романа Абрамовича.

Верка Сердючка рассказала о "дорогущем" подарке Абрамовича
Прогноз: США могут исключить из НАТО Латвию, Литву и Эстонию
Мир. Новости мира
Прогноз: США могут исключить из НАТО Латвию, Литву и Эстонию
Мир. Новости мира
Google выдаёт неожиданный результат на запрос: "Сколько лет придурку"
Мир. Новости мира
Украинцы высмеяли внешний вид министра обороны Резникова: "Бронелифчик?"
Василий Амирджанов Президент повысил политический статус Деда Мороза Василий Амирджанов Ирина Шлионская Удобные кроссовки могут быть опасней высоких каблуков Ирина Шлионская Любовь Степушова Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Политолог Карасёв: уникальное достижение Украины — "африканская экономика"
Мир. Новости мира
Канадского дипломата в Сети назвали лжецом за его слова о Путине
Галкин раскрыл правду о своей национальной принадлежности
Шоу-бизнес
Галкин раскрыл правду о своей национальной принадлежности
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников