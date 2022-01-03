The Daily Mail: умирающую от COVID-19 медсестру спасла большая доза виагры

Медсестра Моника Алмейда из Великобритании вышла из комы из-за коронавирусной инфекции после того, как медицинские специалисты экспериментально ввели в организм пациентки большое количество виагры. Они думали, что 37-летняя женщина, мама двоих детей скончается по причине болезни, но этого не произошло.

По информации The Daily Mail, Алмейда заразилась инфекцией в конце октября. Хоть и пациентка прививалась против COVID-19, болезнь сопровождалась тяжёлыми проявлениями. Причиной послужила астма. Девятого ноября женщину госпитализировали.

Врачи фиксировали ухудшение состояния пациентки и решили отключить её от аппарата ИВЛ. Медики даже пригласили близких женщины, чтобы те могли с ней попрощаться. Через трое суток больную бы отключили, но специалисты решились ввести ей большую дозу виагры. В итоге 14 декабря Алмейда очнулась. Её лёгкие вновь заработали, поскольку препарат ускорил кровообращение и открыл дыхательные пути.

Ранее учёные узнали, что бессимптомное течение болезни COVID-19 тоже имеет последствия. В крови поборовших коронавирус людей обнаружили высокий уровень аутоантител. Обычно подобные показатели регистрируют у пациентов с хроническими аутоимунными заболеваниями вроде волчанки.

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