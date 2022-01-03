Экс-глава "Нафтогаза" предостерёг Киев от "воровства" российского газа

Бывший руководитель украинской госкомпании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что Киев начнёт "воровать" российский газ. Причиной послужит недостаток импорта голубого топлива, пояснил экс-глава корпорации.

По мнению Коболева, если использование газа на территории Украины окажется схожим с показателями февраля прошлого года, "Нафтогаз" не сможет удовлетворить потребности граждан. Такая ситуация возможна из-за энергетического кризиса в странах Европейского союза, добавил бывший руководитель компании.

"Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта", — сказал Коболев, слова которого приводит "Зеркало недели".

Также он перечислил следующие исходы подобного сценария:

ускорение начала эксплуатации российско-немецкого проекта "Северный поток-2";

отказ российской госкомпании "Газпром" от транзита газа через Украину.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин подчёркивал, что Москва не должна всегда поставлять топливо для европейских партнёров через территорию Украины. Также политик заявлял: "Газпром" выполняет все контракты, даже с превышением на 8-10%.

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