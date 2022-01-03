Бывший руководитель украинской госкомпании "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что Киев начнёт "воровать" российский газ. Причиной послужит недостаток импорта голубого топлива, пояснил экс-глава корпорации.
По мнению Коболева, если использование газа на территории Украины окажется схожим с показателями февраля прошлого года, "Нафтогаз" не сможет удовлетворить потребности граждан. Такая ситуация возможна из-за энергетического кризиса в странах Европейского союза, добавил бывший руководитель компании.
"Реакцию россиян на воровство газа предсказать несложно: остановка транзита по территории Украины и немедленное расторжение действующего контракта", — сказал Коболев, слова которого приводит "Зеркало недели".
Также он перечислил следующие исходы подобного сценария:
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин подчёркивал, что Москва не должна всегда поставлять топливо для европейских партнёров через территорию Украины. Также политик заявлял: "Газпром" выполняет все контракты, даже с превышением на 8-10%.
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