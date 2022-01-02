В Киеве обвинили Россию в нежелании НАТО "взять" Украину

Именно Россия лишила Украину всех шансов попасть в НАТО, заявил экс-советник президента Незалежной Валерий Ивасюк. По его словам, скорее альянс перестанет "существовать", чем в него включат страну.

"Я глубоко убеждён в том, что пока будет существовать Россия в той формуле, формате, в котором существует она сейчас, скорее НАТО прекратит своё существование, чем Украина будет членом альянса", — пояснил Ивасюк в эфире телеканала "Наш".

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление бывшего руководителя МВД Украины генерал-полковника Анатолия Могилёва о том, что при нынешней политике власти Незалежной, Украина столкнётся с повальной бедностью и энергокризисом. По его словам, украинцам нужно готовиться "коллапсу" в социальной сфере.

В проблемах страны, по мнению бывшего министра, виновата действующая власть, которая не осознаёт законы экономики.

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