Экс-глава МВД Украины ужаснулся будущему страны

Бывший руководитель МВД Украины генерал-полковник Анатолий Могилёв рассказал об ужасном будущем жителей страны. Причиной послужит энергетический кризис, подчеркнул специалист.

По словам экс-главы МВД, в результате дефицита газа на территории Украины прекращают работу множество хлебопекарен, металлургических и химических заводов. Из-за этого возникает повышение уровня безработицы, предупредил Могилёв.

"Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это всё может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет", — сказал генерал-полковник в эфире UkrLive на YouTube.

Также он указал на напряжённое состояние украинского общества. В проблемах страны, по мнению бывшего министра, виновата действующая власть, которая не осознаёт законы экономики.

Ранее на Украине "дочка" госкомпании "Нафтогаза" "Укравтогаз" остановила работу десятков заправок и рассказала о планах закрыть ещё 34. Руководство так решило из-за роста цен на автогаз. Вместе с этим закрылись 50 частных заправочных станций.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.