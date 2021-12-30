На Украине закрываются заправки из-за подорожания газа

На Украине компания "Укравтогаз" ("дочка" "Нафтогаза") приостановила работу десятков автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и собирается закрыть еще 34 из-за роста стоимости автогаза.

По данным сайта Enkorr, с 23 декабря решено было прекратить потребление газа на некоторых АГНКС из-за роста цены на природный газ и электроэнергию, уменьшения объёмов продажи газа и неблагоприятной ситуации, которая сложилась на энергетическом рынке. Также рынок покинули 50 частных заправочных станций.

Директор "Укравтогаза" Александр Ватажишин сообщил о падении продаж автогаза на 90% и планах закрыть 66 точек. Решено было приостановить работу заправочных станций с минимальными продажами, чтобы сократить расходы по содержанию заправок.

"На сегодняшний день это 32 станции, сейчас еще работают 45", — сообщил он Enkorr.

Ватажишин отметил, что за 45 гривен автовладельцы не хотят покупать газ, поскольку им проще заправиться бензином. Глава "Укравтогаза" добавил, что работа станций будет возобновлена, когда цена на газ будет хотя бы на 50% ниже, чем на бензин.

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