Неизвестный сбежал из Южной Кореи в соседнюю страну

В минувшую субботу неизвестный человек устроил побег из Южной Кореи. Он пересёк заграждения в восточной части провинции Канвондо. По сообщению южнокорейских властей, они весьма удивились такому решению.

Кто решился на побег из Южной Кореи в соседнюю страну, не сообщается.

"Для его поимки были направлены военные, и во время проведения операции в демилитаризованной зоне было установлено, что неизвестный около 22.40 (16.40 мск) пересёк военную демаркационную линию и сбежал на Север", — цитирует РИА Новости представителя Объединённого комитета начальников штабов Республики Корея.

Зачем человеку понадобилось тайком пробираться в Северную Корею, также выясняют следователи. Южнокорейские власти направили правительству и силовым структурам КНДР письмо о происшествии. Однако северные соседи предпочли не отвечать.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.