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Автор Екатерина Широкова

Неизвестный сбежал из Южной Кореи в соседнюю страну

Мир

В минувшую субботу неизвестный человек устроил побег из Южной Кореи. Он пересёк заграждения в восточной части провинции Канвондо. По сообщению южнокорейских властей, они весьма удивились такому решению.

Неизвестный сбежал из Южной Кореи в соседнюю страну

Кто решился на побег из Южной Кореи в соседнюю страну, не сообщается.

"Для его поимки были направлены военные, и во время проведения операции в демилитаризованной зоне было установлено, что неизвестный около 22.40 (16.40 мск) пересёк военную демаркационную линию и сбежал на Север", — цитирует РИА Новости представителя Объединённого комитета начальников штабов Республики Корея.

Зачем человеку понадобилось тайком пробираться в Северную Корею, также выясняют следователи. Южнокорейские власти направили правительству и силовым структурам КНДР письмо о происшествии. Однако северные соседи предпочли не отвечать.

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Темы южная корея северная корея
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