Северная и Южная Корея готовы закончить Корейскую войну спустя 71 год

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что США, Китай, КНДР и Республика Корея "принципиально" согласны объявить об официальном окончании войны, начатой аж в 1950 году.

По его словам, предварительные требования выдвинули северные соседи. Власти КНДР требуют от Америки закончить свои "враждебные действия" в отношении их страны.

"Из-за этого мы не можем сесть для обсуждения или переговоров по декларации… мы надеемся, что переговоры будут начаты", — цитирует Мун Чжэ Ина BBC.

Кроме того, Северная Корея недовольна совместными военными учениями США и южных соседей. Америка, в свою очередь, требует от Ким Чен Ына отказаться от ядерного вооружения.

Ещё одной проблемой Корейской войны стало то, что после её окончания в 1953 году, страны заключили перемирие, а не подписали мирный договор. Поэтому, технически, они находятся в состоянии боевых действий на протяжении 71 года.

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