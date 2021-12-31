В Косово сотрудника миссии ООН из РФ назвали персоной нон грата

"Министр иностранных дел" Доника Гервала самопровозглашенной республики Косово назвала сотрудника миссии ООН из России персоной нон грата, сообщает РИА Новости.

Она объяснила это решение вредной деятельностью сотрудника. По её словам, он нарушает национальную безопасность республики Косово.

"В то же время, я оповестила компетентные органы о реализации данного решения. Структуры республики Косово остаются привержены борьбе против негативного влияния РФ и ее сателлитов в регионе, цель которых — подрыв достижений Косово и наших партнеров, в первую очередь — США, НАТО и ЕС", — заявила она.

Ранее Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, связывающий изменение климата с угрозами безопасности. Посол России в организации заявил, что этот документ определил бы опасно односторонний подход к будущим конфликтам.

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