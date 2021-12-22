СБ ООН принял резолюцию США по выплатам Афганистану

Совет Безопасности ООН в среду единогласно принял предложенную США резолюцию, чтобы помочь отчаявшимся афганцам с гуманитарной помощью, одновременно стремясь удержать средства подальше от рук талибов.

Резолюция — первый шаг ООН после месяцев споров о том, как предотвратить гуманитарную катастрофу на фоне экономического кризиса в Афганистане — была воспринята исламистами как "хороший шаг".

СБ ООН не готов бросить афганцев

С тех пор как в августе "Талибан"* вернулся к власти, Запад заморозил помощь стране и активы на миллиарды долларов, что, согласно заявлению ООН, стало "беспрецедентным финансовым потрясением" для зависимой от помощи афганской экономики, пишет France 24.

Последние пару месяцев миллионы афганцев стоят перед выбором — умереть от голода или эмигрировать. Эта зима стала суровым испытанием для Афганистана на фоне продовольственного, топливного и экономического кризиса. Резолюция Совета Безопасности предусматривает поступление помощи в страну в течение года с соблюдением международных санкций, направленных на изоляцию талибов*, режим которых не признан международным сообществом.

"Мы ценим это, (так как) это может помочь экономике Афганистана", — сказал официальный представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид, добавив, что он надеется, что международное сообщество также "ускорит" снятие пагубных экономических санкций, введенных в отношении организаций, связанных с "Талибаном"*.

Соединенные Штаты также объявили в среду о дополнительных шагах по смягчению санкций против "Талибана"*. Разрешены, например, экспорт товаров и денежные переводы, если они не идут лицам, на которых распространяются санкции США.

Заместитель госсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс приветствовал резолюцию, заявив, что она позволит более 160 гуманитарным организациям "оказывать жизненно важную продовольственную и медицинскую помощь в Афганистане…"

В Афганистане нет кризиса?

После того, как талибы* вернулись к власти, США заморозили около 9,5 миллиардов долларов из центрального банка Афганистана, а Всемирный банк также приостановил помощь Кабулу. Валюта рухнула, не имея средств, семьи стали продавать мебель и ювелирные изделия, чтобы свести концы с концами. Поскольку страна также пострадала от засухи и пандемии Covid-19, Организация Объединенных Наций в начале этого месяца предупредила, что финансовый шок может привести к падению экономики страны на 20 процентов в течение года. Международная помощь составила 40 процентов ВВП Афганистана. Но Муджахид сказал, что опасения преувеличены, в стране нет кризиса, хотя цены на продукты питания и безработица выросли.

"Помощь поступает из многих стран, и у правительства есть огромные запасы продуктов питания, которые можно использовать при необходимости, — сказал Муджахид. — Мы не видим угрозы гуманитарного кризиса, хотя людям нужна помощь".

Пока остается только догадываться, насколько лукавит исламист.

В среду Россия призвала Запад разморозить афганские активы.

Всемирный банк объявил 10 декабря, что до конца декабря предоставит ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной программе 280 миллионов долларов гуманитарной помощи для Афганистана.

* Организация, запрещенная на территории РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.