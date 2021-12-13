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Небензя объяснил, почему Россия пошла против всех в Совбезе ООН

Политика

Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, связывающий изменение климата с угрозами безопасности. Посол России в организации заявил, что этот документ определил бы опасно односторонний подход к будущим конфликтам.

Небензя объяснил, почему Россия пошла против всех в Совбезе ООН

В понедельник Совет Безопасности ООН провел голосование по проекту резолюции, внесенному временными членами — Ирландией и Нигером, соавторами выступили более 100 стран.

Основная идея предложения — признать риски, связанные с климатом, "центральным компонентом” предотвращения конфликтов, чтобы заставить совет "уделять должное внимание любым коренным причинам конфликтов или множителям рисков”.

Хотя проект был поддержан большинством членов СБ ООН, Россия наложила на него вето, а ещё один постоянный член — Китай — воздержался. Среди временных приглашенных Индия была единственной страной, проголосовавшей против проекта. В этих трёх странах проживает около 40% населения мира.

Почему Россия — против?

Объясняя решение отклонить резолюцию, постпред России Василий Небензя заявил, что документ навязал бы крайне односторонний подход к разрешению конфликтов, в то же время потенциально позволяя СБ ООН включить любую страну в свою повестку дня под видом вопросов, связанных с климатом.

"Мы возражаем против создания нового направления в работе совета, которое утверждает общую и автоматическую связь между изменением климата и международной безопасностью, превращая научный и социально-экономический вопрос в политический”, — сказал Небензя.

В отдельном заявлении российской миссии указано:

"Предлагаемый документ фактически принуждал совет применять одномерный подход к конфликтам и угрозам международному миру и безопасности, т. е. через призму климата.

Мы признаем целый ряд сложных и взаимосвязанных проблем, включая последствия изменения климата, стихийных бедствий, нищеты, плохого местного управления, которые в основном уходят корнями в колониальное прошлое, и угрозы терроризма, которые являются невыносимым бременем для некоторых стран и регионов. Все эти ситуации имеют свои специфические особенности".

Российская делегация также подчеркивает, что данная резолюция на самом деле не получила такой всеобщей поддержки, как пытались представить авторы, поскольку они (авторы документа) "продвигали его, не будучи готовыми обсуждать коренные причины проблем, с которыми сталкиваются уязвимые страны”.

"Как ответственный член Организации Объединенных Наций и ее Совета Безопасности, Российская Федерация вместе с Индией и Китаем не разделяет такой подход, навязанный западными странами, которые уже заставили поверить в него значительное число стран, ожидающих помощи”, — подчеркнули в миссии.

Авторы оскорбились

Ирландия уже выразила свое недовольство по поводу отмены проекта резолюции, в котором миссия страны в ООН отвергает право вето постоянных членов СБ ООН как "устаревший инструмент, с точки зрения того, что мы считаем устаревшей перспективой”.

"Историческая возможность признать, что изменение климата способствует конфликту, на данный момент была отклонена, но консенсус международного мнения более чем ясен”, — заявил министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени.

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Право вето: Россия не позволила ООН дать террористам "перезагрузиться"
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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