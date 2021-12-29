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Западные СМИ обратили внимание на резкое похудение Ким Чен Ына

Мир

Западные средства массовой информации сравнили новые и старые фотографии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, чтобы наглядно продемонстрировать, как сильно он похудел за последний год.

Западные СМИ обратили внимание на резкое похудение Ким Чен Ына

Британская газета Daily Mail опубликовала на своем портале фотографии Ким Чен Ына, сделанные на недавнем заседании пленума центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК). Издание сравнило их со снимками, сделанными в январе 2019 и в марте 2020 года.

Автор материала сделал вывод, что северокорейский лидер значительно похудел.

При этом у государственных СМИ КНДР есть своё объяснение изменений во внешности Ким Чен Ына. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства, глава государства сбросил вес из-за тяжёлой работы на благо страны.

Ранее сообщалось, что семерых жителей Северной Кореи казнили за просмотр клипов в жанре K-pop.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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