The New York Times: семь жителей Северной Кореи казнили за просмотр клипов K-pop

Семерых жителей Северной Кореи казнили за просмотр клипов в жанре K-pop. Как пишет The New York Times, об этом говорится в отчёте неправительственной правозащитной группы из Сеула TJWG.

Организация опросила почти 700 беженцев из КНДР. Она составляет карту мест публичных казней и захоронений. До этого ведомство записало в отчёт 23 таких казни. Они произошли при правлении Ким Чен Ына. Часть из них связана с K-pop индустрией.

Известно о семи казнях за просмотр и распространение видеоклипов южнокорейских музыкантов. Большинство были исполнены с 2012 по 2014 год в городе Хесан. Он находится недалеко от границы с Китаем. Там расположен главный канал контрабанды USB-накопителей с южнокорейскими музыкой и фильмами.

На казнях обязательно должны были присутствовать члены семей осужденных, а также местные жители. Приговорённых убивали девятью выстрелами. Их производили три солдата.

СМИ также сообщают о том, что 2021 году в нескольких городах публично казнили сельского жителя и военного за распространение или хранение K-pop.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал K-pop развращающей молодежь культурой. Президент подписал закон, по которому распространяющим такой контент, грозит смертная казнь.

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