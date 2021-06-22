Ким Чен Ын — не аскет, но и не помешанный на роскоши диктатор

Полная закрытость Северной Кореи и особенно ее руководителя порождает огромный интерес: как и чем на самом деле там живут.

В последнее время появилась информация о пристрастии Ким Чен Ына к роскоши.

Например, The Sun поведал миру о том, что лидер Северной Кореи регулярно устраивает кутежи во время поездок на своем бронепоезде.

"Внутри состава располагается лаунж-зона с кожаными диванами <…>, и ресторан, где подаются блюда изысканной кухни и напитки — в частности, швейцарский сыр, коньяк Hennessy и шампанское Cristal. В пути лидера Северной Кореи сопровождает так называемая "бригада удовольствий" — проводницы, которых отбирают специально для этой работы. Попасть в нее могут только высокие и красивые кореянки, которые обязательно должны быть девственницами", — пишет издание.

С чего вдруг появляются подобные публикации и насколько они правдивы?

Об этом в студии программы "Точка зрения" рассказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока, кандидат философских наук Евгений Ким.

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— Дело в том, что есть определенный запрос со стороны США и враждебных Северной Корее сил, которым нужно продолжать демонизировать страну вообще и ее лидера в частности.

И таких сил, которые хотели бы уничтожить лидера Северной Кореи, достаточно много.

Я в Южной Корее встречался с людьми, которые имеют отношение к контактам с Северной Кореей. Есть, например, там такой орган при президенте — Консультативный совет по демократическому объединению Кореи.

Так вот, первый раз я с этими людьми столкнулся в 1993 году — больших врагов Северной Кореи, чем в этом комитете, я не видел. Все они там говорили:

"Ким Ир Сен весь такой разэтакий, вот он помрет, и там всё поменяется".

В 1993 году я выступал там на одном собрании этих людей и говорил:

"Вы зря на это надеетесь, потому что там режим не так устроен".

Это примерно то же, как Америка сейчас говорит: "Вот Путин уйдет, и всё у нас по-другому пойдет".

Именно поэтому происходит накручивание всевозможных слухов и демонизация лидера Северной Кореи. Нам ли не знать, как это все делается, фабрикуется — недавно только некий "фильм" про "дворец Путина" активно обсуждался.

А на самом деле ничего там особо роскошного у Ким Чен Ына нет. То, что жена старается по моде одеваться, но это и всё. Никаких особых драгоценностей даже у неё нет.

А если вы посмотрите, как одевается сестра Ким Чен Ына, между прочим, член ЦК партии, первый заместитель заведующего отделом ЦК партии — это очень высокая должность — так у нее вообще самая обычная одежда, которую носят северокорейцы, никакой особой роскоши нет.

Ким Ё Чжон

Но то, что высший руководитель должен быть, наверное, определенным образом защищен и для него должны создаваться некие особые условия… Так и образчик демократии Джо Байден из Америки в Великобританию, а оттуда в Женеву летел не рейсом регулярных авиалиний. Да ещё и куча самолетов с ним полетела: там и охрана, и медики, и спичрайтеры и прочие сопровождающие. А в свое время, например, когда проводился саммит G-20, король Саудовской Аравии полетел туда в сопровождении 35 самолётов.

И когда наш президент летит, с ним летит не один самолет. Это норма.

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— А дети лидеров северокорейского государства учатся за границей, отдыхают за границей? Или нет?

— Они стараются давать детям, конечно, образование и знакомить их с жизнью в других странах. У многих из этих детей, как я понимаю, нет своей настоящей фамилии. Это, наверное, для того, чтоб не вычислили, чьи это дети, потому что мало ли что может быть. И они получают образование за границей.

Я, например, пока не вижу в этом ничего дурного. Они получают образование, что-то полезное оттуда берут, и это оказывает влияние на последующую их деятельность.

То есть Северная Корея не абсолютно закрылась от всего земного шара. Сегодня невозможно жить в полной изоляции, как, например, в XVII-XVIII-XIX веках.

Кстати говоря, когда Ким стал лидером, через год примерно он выступал на одном из мероприятий и сказал так:

"Стоять ногами на своей земле, но головой смотреть в окружающий мир".

Вот это КНДР и делает. Тут не надо думать, что это особая привилегия высшего руководителя. Ким Чен Ын действительно учился за границей, и полагаю, что и сестра училась с ним в Швейцарии.

Есть даже термин специальный — юхак, то есть человек решил учиться за границей. И этот самый юхак переводится как "конфуцианское учение" — то есть, человек получил очень полезные знания, обучаясь за границей. И это высоко ценят там, потому что у него есть современные знания, как они считают.