На Украине собираются закрывать "малорентабельные" родильные отделения

Национальная служба здоровья Украины предупредила, что родильные отделения, в которых рождается малое количество детей, могут быть закрыты. В ведомстве уточнили, что закрывать планируют те роддома, в которых на свет появляется менее 150 детей в год. По информации издания "Страна.ua", закрывать "малорентабельные" роддома начнут уже в 2022 году.

Решение о закрытии ряда роддомов Национальная служба здоровья Украины желанием бороться с детской смертностью. По мнению чиновников, если в родильных отделениях показатель рождаемости низкий, медики начинают терять свою квалификацию.

В ведомстве отметили, что родильных отделений, в которых на свет появляется менее 150 детей, на Украине порядка 70. Также известен показатель смертности новорожденных за 2020 год — он составил более 1400 младенцев.

"Мы не говорим о роддомах. Мы говорим о родильных отделениях в больницах", — уточнила глава украинской Национальной службы здоровья Наталья Гусак.

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