Одним из ярких "достижений" Евромайдана на Украине стало скатывание в демографическую пропасть — рождаемость в стране по сравнению с периодом "до" упала на 40%.
Таковы данные, опубликованные Министерством социальной политики Незалежной.
Как отмечают в ведомстве, резкое падение рождаемости совпало в стране с сокращением числа браков и увеличением числа разводов за 5 лет, прошедших после Майдана.
Украинцы стали реже заводить детей, и число новорожденных сократилось с 465 тысяч в 2014 году до 330 тысяч в 2019-ом. Причём, по словам министра социальной политики Руслана Колбасы, более 386 тысяч детей "живут в трудных условиях", а каждый пятый малыш рождается вне брака.
"В 2011, 2012 и 2013 годах рождаемость в Украине составляла около 500 тысяч человек в год. После 2014 года это число резко сократилось, и сейчас мы имеем цифру, чуть превышающую 300 тысяч рождений. На 40% меньше рождений в Украине. Это даже не кризис — это пропасть", — говорит акушер-гинеколог Вячеслав Каминский.
По данным новостного сайта strana. ua падение рождаемости в Украине можно объяснить войной на востоке страны и обвалом доходов населения. Не последнюю роль сыграли сокращение и отмена государством ряда пособий.
Политики стирают грань сатиры и реальности.