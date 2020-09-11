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После Майдана Украина рухнула в демографическую пропасть

Одним из ярких "достижений" Евромайдана на Украине стало скатывание в демографическую пропасть — рождаемость в стране по сравнению с периодом "до" упала на 40%.

После Майдана Украина рухнула в демографическую пропасть

Таковы данные, опубликованные Министерством социальной политики Незалежной.

Как отмечают в ведомстве, резкое падение рождаемости совпало в стране с сокращением числа браков и увеличением числа разводов за 5 лет, прошедших после Майдана.

Украинцы стали реже заводить детей, и число новорожденных сократилось с 465 тысяч в 2014 году до 330 тысяч в 2019-ом. Причём, по словам министра социальной политики Руслана Колбасы, более 386 тысяч детей "живут в трудных условиях", а каждый пятый малыш рождается вне брака.

"В 2011, 2012 и 2013 годах рождаемость в Украине составляла около 500 тысяч человек в год. После 2014 года это число резко сократилось, и сейчас мы имеем цифру, чуть превышающую 300 тысяч рождений. На 40% меньше рождений в Украине. Это даже не кризис — это пропасть", — говорит акушер-гинеколог Вячеслав Каминский.

Статистики сравнивают

  • В Советском Союзе среднестатистическая украинская женщина рожала двоих детей;
  • в 2001 году это число сократилось до 1,09;
  • после экономических улучшений рождаемость на одну женщину снова медленно росла, достигнув максимума в 1,53 в 2012 году;
  • после экономического кризиса, последовавшего за Майданом, это число снова падает.

По данным новостного сайта strana. ua падение рождаемости в Украине можно объяснить войной на востоке страны и обвалом доходов населения. Не последнюю роль сыграли сокращение и отмена государством ряда пособий.

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