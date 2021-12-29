"Мир сегодня находится в условиях беспрецедентно высокой опасности начала войны. Причём ядерной", — считает Сергей Дацюк, философ из Украины.
Почему так — он рассказал в эфире YouTube-канала "Ukrlife.tv".
По словам философа, политическая модель мира сейчас такова:
"Это если говорить о ситуации вкратце, — сказал киевский мыслитель. — И, учитывая вышесказанное, опасность ядерного удара высока сейчас как никогда раньше, начиная с 1947-го года, когда были изобретены Часы Судного дня. Сегодня их стрелка рекордно близко подошла к полуночи. Даже когда СССР и США испытали термоядерное оружие, даже когда был Карибский кризис, никогда мы не приближались ближе, чем 2 минуты. На сегодняшний день — 1 минута 40 секунд".
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