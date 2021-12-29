Философ: на часах судного дня без полутора минут полночь

"Мир сегодня находится в условиях беспрецедентно высокой опасности начала войны. Причём ядерной", — считает Сергей Дацюк, философ из Украины.

Почему так — он рассказал в эфире YouTube-канала "Ukrlife.tv".

По словам философа, политическая модель мира сейчас такова:

Китай, который "кое-где уже потеснил США", становится единственным конкурентом Америки, и окончательно потеснит её к середине 30-х годов во всех отраслях, включая геоэкономику, космос, технологии и науку.

Европа серьёзно деградировала и изо всех сил старается (не очень успешно — Дацюк) удерживать экономический потенциал.

Россия встала на путь "ядерно-силового шантажа или точнее блефа", выбрав для себя роль "страны-террориста и хулигана", что "раздражает всех".

"Это если говорить о ситуации вкратце, — сказал киевский мыслитель. — И, учитывая вышесказанное, опасность ядерного удара высока сейчас как никогда раньше, начиная с 1947-го года, когда были изобретены Часы Судного дня. Сегодня их стрелка рекордно близко подошла к полуночи. Даже когда СССР и США испытали термоядерное оружие, даже когда был Карибский кризис, никогда мы не приближались ближе, чем 2 минуты. На сегодняшний день — 1 минута 40 секунд".

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