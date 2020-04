Три причины апокалипсиса: пандемия, климатическая катастрофа и ядерная война

Вынужденное нахождение в четырех стенах, связанное с карантинными ограничениями, даёт немало пищи для философских размышлений. Хорошо бы, если бы к весёлым и светлым. К сожалению, смертельный коронавирус, застигший человечество врасплох и вызвавший пандемию, навевает печальные мысли об упущенных миром возможностях и многочисленных угрозах, грозящих ему в будущем.

Каждый день в мире добавляются десятки, если не сотни тысяч новых зараженных — общее их число уже перевалило за 2,5 миллиона человек. Вирусологи выносят противоречивые суждения о коронавирусе COVID-19 и гадают о том, когда же болезнь выйдет на плато. В это время экономика катится вниз, нефть уже почти никому не нужна, зато армия безработных всё растёт и растёт. А сильные мира сего пререкаются между собой и гневно указывают пальцем на предполагаемых виновников, вместо того чтобы выступить против эпидемии и её последствий единым фронтом.

Хоть это будет и преувеличением, но в голову приходит библейский образ "четырех всадников Апокалипсиса".

Кстати, первый всадник, который ехал на белом коне, именовался Чума. За ним должны прийти всадник на рыжем коне Война, на вороном коне — Голод и на бледном коне — Смерть.

Ещё три года назад ученые Института будущего человечества при Оксфордском университете (Future of Humanity Institute) представили вниманию публики доклад "Экзистенциальный риск. Дипломатия и управление", в котором призвали лидеров ведущих мировых держав противостоять против основных угроз человечеству.

Исследователи пришли к выводу, что тремя наиболее вероятными причинами грядущего апокалипсиса являются пандемии, экстремальные изменения климата и ядерная война.

Прогресс в сфере биотехнологии, работы над созданием биологического оружия могут привести к генетически спроектированной пандемии, уже давно предупреждают ученые. Губительное воздействие вируса COVID-19 на организм человека ставит всех в тупик своей непредсказуемостью — даже лучшие вирусологи, нобелевские лауреаты, не могут сегодня прийти к единому мнению о его происхождении.

Мир приближается к точке невозврата

О "четырех всадниках Апокалипсиса" заявил также Генсек ООН Антониу Гутерриш, когда выступал на Генассамблее организации с докладом об итогах её работы в 2019 году и задачах на 2020 год. По его словам, наш мир приближается к точке невозврата, и главными вызовами являются:

высочайшая геополитическая напряженность,

климатический кризис,

глобальное недоверие

и злоупотребление техническим прогрессом.

Из-за напряженности в мире растет число жертв террористических актов, всё больше людей вынуждены бежать из родных мест.

Чрезмерные выбросы парниковых газов приводят к тому, что средняя температура продолжает бить рекорды. "Наша планета объята огнём", и миллионы видов живых существ в самое ближайшее время могут оказаться на грани исчезновения.

Рост недоверия друг к другу по всему миру идут рука об руку с социальным неравенством и падением доверия к политическим институтам.

У технологического прогресса есть своя тёмная сторона, ведь он идёт быстрее, чем наша способность ему соответствовать. Конечно, новые технологии дают нам большие блага, но ими злоупотребляют "для совершения преступлений, разжигания ненависти, распространения фальшивок, угнетения людей и нарушения частной жизни".

Напряженность международной обстановки с точностью до секунды показывают так называемые часы Судного дня, за которыми с 1947 года наблюдает организация "Бюллетень ученых-атомщиков" (The Bulletin of the Atomic Scientists). Так вот, в январе 2020 года символические стрелки этих часов показывали 100 секунд до полуночи — то есть до момента ядерного катаклизма.

"Мы выражаем то, насколько мир близок к катастрофе, в секундах — не в часах или даже минутах, — заявила глава организации Рейчел Бронсон. — Это самое близкое к Судному дню время за всю историю "Часов Судного дня"".

Последние годы можно видеть, как разрушаются самые эффективные методы сдерживания угроз — международные соглашения с жесткими режимами контроля.

Ученые-атомщики, мягко говоря, без восторга приняли выход США из ядерной сделки с Ираном, после которого последовал вполне прогнозируемый отход Тегерана от соблюдения её условий. США на этом не остановились: вышли в 2019 году из ДРСМД и не смогли до сих пор определиться с продлением СНВ-3, хотя Россия призывала к этому на протяжении трех лет. Это значит, что гонка ядерных вооружений в ближайшем будущем не будет ограничиваться никакими договорами.

Как будто недостаточно перечисленных проблем, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли на днях заявил, что из-за коронавируса миллионы граждан, прежде всего в зоне конфликтов, могут оказаться на грани голодания. Сегодня, по его словам, голодает 821 миллион человек. При негативном развитии событий с голодом могут столкнуться около 30 стран.

"Пока в мире нет массового голода, — заявил Дэвид Бизли. — Но я должен вас предостеречь, что если не начать действовать сейчас — обеспечивать доступ, не допустить перебои с финансированием и торговлей — то мы можем столкнуться с голодом поистине библейского масштаба всего через несколько месяцев".

Явить миру модель будущего

В XVI веке английский философ сформулировал свой известный афоризм: "Знание — сила". Он полагал, что наука должна дать человеку власть над природой и улучшить тем самым его жизнь. Но, как говорится, многие знания — многие печали.

Замечательные, эпохальные открытия науки сыграли с людьми злую шутку, так как новые технологии стали постепенно выходить из-под контроля людей и силы прогресса стали представлять экзистенциональную угрозу.

Если развитие техники идёт резко вверх, а человек стоит на месте — возникают так называемые "антропотехнические ножницы". Экономический рост, подпитываемый бесконечной гонкой потребления, имеет природные границы, так как ресурсы планеты исчерпаемы, а экология очень хрупка и уязвима. Стоит ли поддерживать этот тренд и стараться вписаться в него, зная что он тупиковый?

Некоторые эксперты, на фоне происходящих в мире тревожных процессов, доходят в своих прогнозах до того, что предсказывают либеральной модели глобального капитализма близкий конец.

Например, лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян считает, что "рыночность будут сворачивать снаружи" и России следует действовать на опережение, став "лидером повернувшегося процесса".

В условиях царящего пока кризиса выиграет тот, кто выдаст правильные стандарты поведения и явит миру модель будущего.

В процессе полной трансформации будут выигрывать сильные, жесткие государства:

с высоким уровнем здравоохранения,

с устойчивой социальной системой,

умеренным потреблением,

развитой наукой,

экономикой автаркического типа

и мощным военно-промышленным комплексом.

Причем параллельно их надо делать как можно более демократичными и удобными для жизни.