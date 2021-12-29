Библейский дом в ФРГ объявил Христа трансгендером

Музей Библии (Bibelhaus) в немецком Франкфурте организовал выставку на тему ЛГБТК, которая проходит под девизом: "Вы хороши такими, какие вы есть".

Мероприятие анонсировалось, как призванное показать людям, что "разнообразие гендерной идентичности существовало с библейских и современных времен".

Организаторы выставки, как рассказывается в репортаже Fox News, показали "трансгендерного Иисуса Христа" и "нового Адама" — двуглавого человека "с мужскими и женскими чертами лица".

"Вишенка на торте"

Главная роль на мероприятии была отведена спектаклю под названием "Евангелие от Иисуса, Царицы Небесной", автором которой был трансгендер Джо Клиффорд, настаивающая, что

"даже в библейские времена 3000 лет назад было ясно: плодородие почвы, животных и людей зависит от богов. Божество может делать и то, и другое — зачинать и рожать".

Богословы и верующие возмущены "до предела"

Богослов-евангелист Франклин Грэм в интервью Fox News заявил:

"Идея о том, что в Библии есть тема ЛГБТК, является ложью. Любое предположение о том, что Иисус Христос — трансгендер, не только ложно, но и просто нездорово. Это бред человека, пытающегося низвести Бога до своего собственного уровня. К счастью, нам не нужно задаваться вопросом, кто такой Иисус Христос, потому что Бог говорит нам об этом Сам в Библии. Со времени рождения Христа до Его жертвенной смерти на кресте и до Его воскресения из могилы Библия упоминает Иисуса Христа только как мужчину. В Библии есть много имен для Иисуса, в том числе Сын Божий, Сын Человеческий, Князь Мира, Царь Царей и жених Церкви. Библия не оставляет никакой путаницы или неуверенности в том, как Бог открыл Себя нам. И любые попытки описать Иисуса Христа как трансгендера должны быть осуждены как нечестивое извращение Священных Писаний".

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