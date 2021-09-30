EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Тела убитых девушек нашли после пожара в многоэтажке в Оренбуржье
Что будет при талибах* с афганским - пока ещё мирным - атомом?
А ввоз и ныне там: в России могут запретить заграничный алкоголь
"Не помню абсолютно ничего": россиянка с COVID-19 родила в состоянии комы
"Закрой свой рот": украинский адвокат ударила по лицу политолога из Польши
Грузия может получить миллионную поддержку от США
На крыше московского Внукова был замечен пьяный "человек-паук"
Эрдоган: Турция вынужденно купила у России системы ПВО С-400
"Доводят": Анатолию Быкову грозит гипертонический криз - адвокат экс-бизнесмена

Американский пастор поведал, почему Христос "до сих пор не вернулся на Землю"

Религия

Американский проповедник-евангелист Джесси Дюплантис заявляет, что Иисус еще не вернулся на Землю, потому что верующие пожертвовали мало денег своей церкви.

Американский пастор поведал, почему Христос "до сих пор не вернулся на Землю"

Об откровениях пастора и его советах по этому поводу сообщает издание Newsweek.

На прошлой неделе во время религиозного мероприятия по сбору средств Дюплантис по-своему интерпретировал отрывок из Библии, утверждая, что только пожертвования верующих могут ускорить день прихода Христа.

Эти слова вызвали резкую критику в социальных сетях, где некоторые пользователи Сети назвали проповедника "лжепророком".

"Дюплантис знает, что Иисус не вернется, но он знает и то, как воспользоваться отчаянием людей", — прокомментировал один из пользователей Twitter.

"Иисус не заботится о деньгах [ … ] остерегайтесь этого ложного пастора", — предупредил другой.

Четыре частных самолета

Дюплантис, который возглавляет приход Джесси Duplantis, стал известен всей Америке после того, как газеты обрушились на него с критикой за то, что он "палец о палец не ударил", чтобы помочь населению своего прихода в штате Луизиана, пострадавшем от урагана Ида.

К слову, в 2018 году проповедник уже шокировал американцев, попросив у своих прихожан $54 млн на покупку четвертого частного самолета. Тогда Дюплантис заявил, что это Бог велел ему приобрести новый самолет, но не платить за него.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Ольга Гуманова
Последние материалы
Американский пастор поведал, почему Христос "до сих пор не вернулся на Землю"
"Закрой свой рот": украинский адвокат ударила по лицу политолога из Польши
Грузия может получить миллионную поддержку от США
На крыше московского Внукова был замечен пьяный "человек-паук"
Эрдоган: Турция вынужденно купила у России системы ПВО С-400
"Доводят": Анатолию Быкову грозит гипертонический криз - адвокат экс-бизнесмена
Роскомнадзор пригрозил Facebook миллиардным штрафом за неудаление контента
"Надоели": талибы* пошли войной против ИГИЛ* в Афганистане
В Счётной палате рассказали, сколько собираются доплачивать на сборы в школу
В Германии снова катаклизм: мощный торнадо пронёсся по Килю
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Лукашенко: "Убийство сотрудника КГБ не останется безнаказанным"

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что преступников, организовавших убийство сотрудника КГБ в Минске, ждёт суровое наказание.

Лукашенко: "Убийство сотрудника КГБ не останется безнаказанным"
Массовый отказ от мандатов депутатов Госдумы: почему так происходит
Политика. Новости и аналитика
Массовый отказ от мандатов депутатов Госдумы: почему так происходит
Российский шоу-бизнес
Никас Сафронов о дочери Королёвой: "Отличные яйцеклетки"
Политика. Новости и аналитика
"Вырядилась, как на показ мод": британцы обсуждают красивую переводчицу Путина
Игорь Буккер Новый премьер Японии знает толк в водке Игорь Буккер Ирина Шлионская Продавать "скульптуры из вакуума" — сумасшествие или гениальный ход? Ирина Шлионская Ирина Гусакова Топ-9 продуктов для снятия стресса Ирина Гусакова
Новости Белоруссии
Лукашенко хочет неограниченных полномочий пожизненно
Политика. Новости и аналитика
"Всё готово": эксперт заявил о скорой блокировке YouTube в России
Путин и Эрдоган могут заключить "некую сделку" в Сочи
Мир. Новости мира
Путин и Эрдоган могут заключить "некую сделку" в Сочи
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников