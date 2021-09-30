Американский проповедник-евангелист Джесси Дюплантис заявляет, что Иисус еще не вернулся на Землю, потому что верующие пожертвовали мало денег своей церкви.
Об откровениях пастора и его советах по этому поводу сообщает издание Newsweek.
На прошлой неделе во время религиозного мероприятия по сбору средств Дюплантис по-своему интерпретировал отрывок из Библии, утверждая, что только пожертвования верующих могут ускорить день прихода Христа.
Эти слова вызвали резкую критику в социальных сетях, где некоторые пользователи Сети назвали проповедника "лжепророком".
"Дюплантис знает, что Иисус не вернется, но он знает и то, как воспользоваться отчаянием людей", — прокомментировал один из пользователей Twitter.
"Иисус не заботится о деньгах [ … ] остерегайтесь этого ложного пастора", — предупредил другой.
Дюплантис, который возглавляет приход Джесси Duplantis, стал известен всей Америке после того, как газеты обрушились на него с критикой за то, что он "палец о палец не ударил", чтобы помочь населению своего прихода в штате Луизиана, пострадавшем от урагана Ида.
К слову, в 2018 году проповедник уже шокировал американцев, попросив у своих прихожан $54 млн на покупку четвертого частного самолета. Тогда Дюплантис заявил, что это Бог велел ему приобрести новый самолет, но не платить за него.
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