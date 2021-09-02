По мнению главы КПРФ Геннадия Зюганова, первым коммунистом на планете был Иисус Христос.
Руководитель Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов в беседе с ведущим на радио "Комсомольская правда" заявил, что самым первым человеком, придерживающимся коммунистических взглядов, был Иисус Христос.
"Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите рядом правовед Иисуса и моральный кодекс строителей коммунизма, один в один", — заявил Зюганов.
По мнению главы КПРФ, фраза "кто не работает, тот не ест" является главным лозунгом коммуниста. При этом, как отметил депутат, данные слова также прописаны в послании апостола Павла.
Более того, Геннадий Зюганов посоветовал своим однопартийцам внимательно изучить Библию, чтобы многое понимать.
Отметим, Зюганов не впервые произносит фразу про Иисуса Христа и коммунистов. Лидер КПРФ придерживается этой позиции уже долгие годы.
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