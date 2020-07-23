Михаил Делягин: почему Зюганов не заступился за Платошкина

Председатель совета директоров "Правды.ру" Вадим Горшенин выяснил у известного экономиста Михаила Делягина особенности голосования по поправкам в Конституцию в разных регионах и городах, а также почему коммунисты России не вступились за близкого им по духу Платошкина.

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Результаты голосования

— Я внимательно посмотрел, какие регионы как проголосовали и соотнес с тем обстоятельствам, какие регионы являются донорами, а какие сидят на дотациях. Выяснилась интересная вещь, что Якутия — второе месте по дотациям (51,5 миллиарда) показала 41% "Против". Камчатский край, у которого 41 миллиард дотаций — 37% голосов "Против". Далее идут Москва, ХМАО, НАО, Свердловская область. Почему произошло смыкание самых богатых и самых нищих регионов нашей страны?

— Я бы не называл Якутию самым нищим регионом. Дотационность нужно считать в процентах к бюджету, а не в абсолютной величине. Кроме того, дотационность мы с вами посчитать не можем. Мы можем посчитать только прямые средства, перечисляемые из федерального бюджета по статье на выравнивание расходов. Они причисляются еще к двум десяткам других статей, включая инвестиции, национальные проекты и так далее. Посчитать масштабы, сколько федеральный центр забирает у каждого региона, сколько отдает, это большая сложная работа, которая выполняется в недрах Минфина, но никому никогда не оглашается.

Мы берем один из огромного количества показателей. Мы слона берем даже не за ногу, а берем за шерстинку. На основании этой шерстинки мы судим о слоне. Якутия дает алмазы, Якутия дает уголь. В Якутии, по-моему, чуть-чуть еще чего-то есть. Так что я подозреваю, что если мы посчитаем баланс, то Якутия будет донором, а не дотационным регионом. Ненецкий автономный округ, который тупо проголосовал против, это алмазы и нефть. Они могут быть дотационные, хуже Северного Кавказа по балансу, но если мы будем брать реальный баланс, сколько они дают, сколько получают, легко может оказаться, что они как раз доноры.

— Как раз НАО я назвал в качестве региона-донора.

— Хорошо-хорошо. По-моему, регион-донор чувствует себя лучше. Люди там чувствуют себя спокойнее, менее зависимыми от начальства. Плюс здесь все-таки важнее культура. ХМАО — это молодые специалисты, причем в отличие от ЯНАО, где один "Газпром", в ХМАО — конкурентная борьба за специалистов, поскольку там образование ликвидировано.

— Как вы считаете, есть ли зависимость количества проголосовавших "против" и "за" от благосостояния от самого региона?

— Питер, по-моему, проголосовал гораздо более толерантно, чем Москва. При том, что уровень благосостояния, скажем политкорректно, близок.

— По официальным данным?

— Да. На самом деле мы не знаем, как люди проголосовали. Мы знаем, как посчитали. Это может быть то же самое, а может быть и совершенно другое. Понятно, что там, где люди побогаче, они чувствуют себя относительно более свободными и, соответственно, на мой взгляд, более правдиво отражают реальность. Это гипотеза.

Что сделал Платошкин и кто его поддержит?

— Платошкина посадили по двум статьям. Первое — это призыв к организации массовых беспорядков…

— Это уже сам по себе бред.

— Потому что Платошкин подал заявку на одиночные пикеты.

— Это призыв к массовым беспорядкам?! Те самые люди, которые одичали до такой степени, что без грамматической ошибки не могут бюллетень для голосования написать, пишут законы. У нас был сенатор, который, как выяснилось, принимал и даже предлагал законы, не зная русского языка. Эти люди нас судят и сажают, просто вообще ничего не понимая. Они смысл издаваемых ими звуков, судя по всему, не понимают.

— Вторая статья, которую ему инкриминируют, касается отрицания коронавируса, если я правильно это понял. Очень многие люди, с которыми мы беседовали, скептически относились к тому, как власти проводят всю эту кампанию и организационные меры, которые были направлены на нераспространение коронавируса. У вас нет такого чувства, что завтра могут к вам прийти и сказать, раз вы отрицали коронавирус, пойдемте в суд.

— Во-первых, я коронавирус не отрицал. Я даже холокост не отрицал. Я говорил, что опасность, насколько можно судить, сильно преувеличена. Понятно, что для одичалых людей никакого смысла никакие звуки не имеют. Была дана команда, товарищ Платошкин кому-то не понравился, какому-то мелкому клерку, значит, посадить Платошкина.

А на основании чего его будут сажать, никого из этих клоунов не интересует. Если бы их интересовало правосудие, они бы интересовались какими-то документами, думали о том, а мог ли МИДовец Платошкин призывать к массовым беспорядкам по своему психотипу и так далее.

Как говорил товарищ Черномырдин, "мы далеки от мысли", потом подумал и добавил — "от всякой мысли". Жить в государстве, которое безумно, это опасно. Это опасно. Люди, которые терпят власть одичалых, находятся в большой опасности просто потому, что они терпят. И я тоже нахожусь в этой опасности, безусловно. Когда люди обезумели до такой степени, что в главном для них, не для нас, бюллетене допустили грамматическую ошибку. Они скоро в паспорте Российской Федерации будут делать ошибку в каждом слове.

Когда вы занимаетесь чем-то сложным, вы умнеете. Когда занимаетесь примитивным, глупеете. Если исходить из моей гипотезы, что это государство в 1990 году создавалось для грабежа советского наследства и до сих пор в этом режиме существует, грабеж — это очень примитивное занятие. Среди уголовников Эйнштейнов не много. Соответственно, это государство дичает. Оно глупело, оно глупело в нулевые, оно глупеет в первой половине 2010-х, а сейчас оно просто дичает.

— За Платошкина не вступилась даже очень близкая ему по духу Коммунистическая партия Российской Федерации.

— Про Платошкина все просто. Зюганов почему так долго сидит у власти? Он занимается выжиганием конкурентов. Понятно, что голосовать за Зюганова невозможно, поэтому они вынуждены брать людей. Уголовники в побег берут какого-нибудь откормленного молодого зека, чтобы потом его убить и съесть. В качестве таких "консервов" сначала взяли Грудинина, сейчас его доедают, правда, уже правоохранительные, прости господи, органы.

В таком же качестве взяли Платошкина, чтобы он своей искренностью, своей честностью поддержал репутацию Зюганова. Немножко раньше времени товарища Платошкина сбили. Не дали ему поработать на выборах "консервой".

Ничего. Может быть, еще кого-нибудь используют. Давайте не будем забывать, если я правильно помню, господин Зюганов возглавил Коммунистическую партию Российской Федерации (там же было коллективное руководство), а единоличным руководителем он стал после того, как он поддержал расстрел Белого дома 4 октября 1993 года.

— И сместил Купцова, который отстаивал в Конституционном суде…

— Это соратник, помощник Ельцина, которому он посылал команду с камеры, чтобы те сняли одобрение. Они, вот, юлили и не говорили ни да, ни мэ, ни кукареку. Они не поддерживали расстрел Белого дома, помощники Ельцина. А товарищ Зюганов, если я правильно помню, поддержал. Сейчас, конечно, отрицает.

— С Зюгановым была немножко другая история. Я тогда работал журналистом газеты "Правда" и в утро расстрела там был. Прекрасно помню, как приехал Зюганов, который начал говорить с 3-го на 4-е: "Ребята, держитесь! Мы победим! Мы — советские люди и так далее". Сразу после этого обращения к защитникам Белого дома Зюганов поехал на российское телевидение и начал призывать людей уходить от Белого дома, как будто они могли это услышать. Для меня тогда была точка поставлена на его репутации.

— Там много всего. Он выжигает всех конкурентов, но сначала он их использует. Он выжег очень много людей. Причем некоторых людей, как Илью Пономарева, он вытолкнул в либеральный лагерь. Они там сошли с ума и погибли в политическом отношении. А были неплохими политическими менеджерами когда-то.

Зачем Зюганову защищать Платошкина? Если любому коммунисту предложить выбирать между Зюгановым и Платошкиным, у них даже выбора не будет. Более того, даже мы с вами, я думаю, за Платошкина проголосуем. Я критически к нему отношусь. Но понятно, что человек он честный.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Игорь Буккер