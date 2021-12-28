Бастрыкин: западные игры и кино ведут пропаганду против России

В зарубежном кино и компьютерных играх нередко Россию выставляют в дурном свете, намекая на то, что с российской стороны постоянно исходит угроза, заявил председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его мнению, это делается для того, чтобы передать молодому поколению видение Запада, а также воспитать в них иные нравственные ценности и идеалы.

"Западный кинематограф, производители компьютерных игр, привлекающих молодежь, насквозь пропитаны желанием представить нашу страну в негативном свете. Как мы знаем, их герои с русскими фамилиями и очевидно утрированными личностными качествами нередко выступают антагонистами различных произведений и компьютерных игр", — рассказал он "Российской газете".

Бастрыкин также добавил, что со стороны Запада присутствуют и попытки фальсификации российской и мировой истории, искажения исторической правды и уничтожения исторической памяти.

Ранее Бастрыкин в рамках онлайн-конференции рассказал о преступном поведении рэпера Моргенштерна.

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