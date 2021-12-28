EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Дипломат Хойсген: Белоруссия не смогла высвободиться из "российских объятий"
2022 год встретят на "Роза Хутор" фейерверком
Эксперт: SWIFT не заметит отключения России от системы. Россия — переживёт
Врач Соломатина предупредила о смертельной опасности кишечной палочки
Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери
Бабкина рассказала, как выпала из окна гостиницы во Вьетнаме
Набиуллина: в РФ пройден пик роста цен на недвижимость
Россияне смогут зарегистрировать брак или рождение ребёнка в любом ЗАГСе
Деревянко покусали пчёлы: "Что бывает, когда ешь неправильный мёд"

Премьер-министр Эстонии "очень напугана" переговорами с Россией

Мир

В последние несколько дней высокопоставленные политические деятели Эстонии в числе лидеров среди тех деятелей на Западе, кто призывает не вести переговоры с Россией по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны.

Премьер-министр Эстонии "очень напугана" переговорами с Россией

По этой теме неоднократно высказывался президент Эстонии Алар Карис, критиковал переговоры. Своим мнением не забывает поделиться и премьер-министр Кая Каллас.

Её перспектива переговоров с Россией тоже не вдохновляет. Более того, пугает.

"С точки зрения безопасности очень пугает то, что такие переговоры (по гарантиям безопасности) с Россией вообще идут. Наши союзники обещали нам, что таких переговоров вести не будут и что предъявление таких требований неприемлемо", — сказала эстонский премьер в интервью телеканалу ETV+.

Каллас также заявила, что в отношении России Эстония менее наивна по сравнению с некоторыми союзниками. "Так что нам просто нельзя молчать. Но есть и положительный момент — к нам прислушиваются (страны ЕС и НАТО), у нас спрашивают совета, с нами ведут обсуждения", — цитирует эстонского премьера ТАСС.

Ранее Кая Каллас заявляла, что "России ни при каких обстоятельствах нельзя давать слово в вопросе: кто может, а кто не может входить в состав НАТО".

"Во-вторых, России нельзя давать никакого права голоса в вопросе о том, как НАТО охраняет свою территорию. В-третьих, вопросы нашей безопасности и безопасности Европы должны обсуждать все союзники", — заявляла эстонский премьер-министр.

Ранее президент Эстонии Алар Карис призывал к осторожности в переговорах с Россией, дабы не дать позволить Москве "поссорить нас здесь друг с другом". Хотя коль скоро эстонский президент об этом говорит, то может быть, проблемах в отношениях между государствами Североатлантического альянса, а не в России?

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Дипломат Хойсген: Белоруссия не смогла высвободиться из "российских объятий"
Эксперт: SWIFT не заметит отключения России от системы. Россия — переживёт
2022 год встретят на "Роза Хутор" фейерверком
Премьер-министр Эстонии "очень напугана" переговорами с Россией
Психолог: для мужчины семья является мощным стимулом развития
Врач Соломатина предупредила о смертельной опасности кишечной палочки
Лукашенко приехал в Россию на саммит СНГ, скоро он встретится с Путиным
Пригожин впал в ступор из-за внезапного приезда дочери
Бабкина рассказала, как выпала из окна гостиницы во Вьетнаме
Набиуллина: в РФ пройден пик роста цен на недвижимость
Популярное
Мир. Новости мира
Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии

Эксперты рассказали, кем будет работать Александр Лукашенко при новой Конституции Белоруссии, проект которой опубликован и будет вынесен на референдум в феврале.

Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Происшествия
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Шоу-бизнес
Вдове Караченцова грозит тюремный срок или штраф 10 млн рублей
Происшествия
СК и прокуратура начали проверки по факту жёсткой посадки вертолёта в Удмуртии
Вячеслав Шпаковский Лазерное оружие "просится" в армию… А нужно ли оно? Вячеслав Шпаковский Дмитрий Соколов В Советском Союзе консервировали воду. Вопрос — зачем? Дмитрий Соколов Василий Амирджанов Приговор "писающему мальчику" спровоцировал дискуссию Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
В Госдуме оценили слова Кадырова о возможности присоединения Украины
Мир. Новости мира
На Украине, похоже, новый челлендж: покажи средний палец властям
Тимошенко: на Украине российский газ выдают за европейский уже много лет
Мир. Новости мира
Тимошенко: на Украине российский газ выдают за европейский уже много лет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников