Премьер-министр Эстонии "очень напугана" переговорами с Россией

В последние несколько дней высокопоставленные политические деятели Эстонии в числе лидеров среди тех деятелей на Западе, кто призывает не вести переговоры с Россией по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны.

По этой теме неоднократно высказывался президент Эстонии Алар Карис, критиковал переговоры. Своим мнением не забывает поделиться и премьер-министр Кая Каллас.

Её перспектива переговоров с Россией тоже не вдохновляет. Более того, пугает.

"С точки зрения безопасности очень пугает то, что такие переговоры (по гарантиям безопасности) с Россией вообще идут. Наши союзники обещали нам, что таких переговоров вести не будут и что предъявление таких требований неприемлемо", — сказала эстонский премьер в интервью телеканалу ETV+.

Каллас также заявила, что в отношении России Эстония менее наивна по сравнению с некоторыми союзниками. "Так что нам просто нельзя молчать. Но есть и положительный момент — к нам прислушиваются (страны ЕС и НАТО), у нас спрашивают совета, с нами ведут обсуждения", — цитирует эстонского премьера ТАСС.

Ранее Кая Каллас заявляла, что "России ни при каких обстоятельствах нельзя давать слово в вопросе: кто может, а кто не может входить в состав НАТО".

"Во-вторых, России нельзя давать никакого права голоса в вопросе о том, как НАТО охраняет свою территорию. В-третьих, вопросы нашей безопасности и безопасности Европы должны обсуждать все союзники", — заявляла эстонский премьер-министр.

Ранее президент Эстонии Алар Карис призывал к осторожности в переговорах с Россией, дабы не дать позволить Москве "поссорить нас здесь друг с другом". Хотя коль скоро эстонский президент об этом говорит, то может быть, проблемах в отношениях между государствами Североатлантического альянса, а не в России?