Киевский политолог предложил властям перейти в конфуцианство

Украина должна прекратить проситься в НАТО — ничего всё равно не получится, заявил политолог из Киева Александр Лазарев, выступая на ток-шоу на ТК "Наш".

По его словам, единственное, что сейчас может спасти тонущую в проблемах страну, не дать ей окончательно потерять "себя", свою государственность и сохранить коммуникации со "стратегическими партнёрами" — политика, основанная на "конфуцианской модели золотой гармонии":

"Эта политическая модель обкатана Китаем — у него всё хорошо. Нам, нашим властям надо освоить политику трех отказов — отказ от чрезмерного сближения, от чрезмерной конфронтации и от посягательств на чужие зоны влияния. И тогда мы сможем развиваться", — сказал Лазарев.

К слову, напомним, ранее Александр Лазарев выступал с предупреждением украинскому президенту, рекомендуя повнимательнее присмотреться к "своему окружению", которое "не внушает доверия".

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