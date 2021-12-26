В США назвали черту Зеленского, которая "доведёт до войны"

Отсутствие опыта в политике и управленческой деятельности у президента Украины Владимира Зеленского могут быть опасны для мира, заявили американские аналитики.

По мнению представителей США, из-за этих двух факторов может разразиться полномасштабная война.

"В мире всё больше растёт обеспокоенность неопытностью Зеленского и его окружения, которая может иметь ужасные последствия, причём не только для его страны. Любой неосторожный шаг способен привести к войне, которая грозит серьёзно ухудшить отношения между Россией и США", — пишет журналист-аналитик Эндрю Крамер в The New York Times.

Как отметил Крамер, окружение Зеленского во власти "под стать". Вместо специалистов, политически и социально важные посты заняли "коллеги по цеху" из индустрии развлечений. Что может спровоцировать ухудшение ситуации как во внешних отношениях страны с миром, так и во внутренних делах.

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