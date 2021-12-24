Глава офиса Зеленского объяснил, почему он не разговаривает с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский поговорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным, если появится предмет беседы. Об этом сообщил руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.

"Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить", — заявил Ермак, слова которого приводит "Фокус".

По данным главы офиса президента Украины, в 2021 году Киев пытался установить диалог с Москвой всего один раз. По какой причине этого не случилось, Ермак не вспомнил. Он подчеркнул, что переговоры организуют, когда Путин будет к этому готов.

Ранее Зеленский говорил, что украинские политики могут встретиться с руководителем России и не испытывают страх из-за потенциальной беседы. Как подчеркнул президент, ему всё равно, в каком формате могут пройти переговоры лидеров.

"Президент Российской Федерации для меня не бог, чтобы верить в него или нет. Мы должны делать всё, чтобы строить разные форматы встречи", — подчёркивал Зеленский в ответ на вопрос о вере в целесообразность диалога с Путиным.

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