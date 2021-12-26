Американец оскорбил Байдена на прямой рождественской линии: "Вперёд, Брэндон!"

Американец Джаред Шмек оскорбил президента США Джо Байдена во время прямой телефонной рождественской линии с лидером Америки. Многодетный отец использовал фразу, которая считается непристойной в кругах Белого дома.

"Дозвонившись" до президента, американец поприветствовал его и первую леди фразой: "Я надеюсь, что у вас тоже будет чудесное Рождество. Вперёд, Брэндон!".

После высказывания американца звонок срочно разъединили.

Позже многодетный отец пояснил, что это было шуткой и никого он оскорблять не хотел.

"Я ничего не имею против господина Байдена, но я расстроен, потому что считаю, что он мог бы лучше делать свою работу", — пояснил 35-летний американец газете The Oregonian.

Фраза "Вперёд, Брэндон!" стала эвфемизмом к нецензурному ругательству в адрес президента после курьёза на гонках. Журналист брал интервью у спортсмена Брэндона Брауна в то время, пока толпа скандировала нелесные речёвки в адрес главы государства. Интервьюеру показалось, что болельщики кричат "Вперёд, Брэндон!".

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