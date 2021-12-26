Кулеба: в случае войны, Россия будет "давить" на Украину в Азовском море

В случае полномасштабной войны Россия будет "диктовать условия" в Азовском море, заявил Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Москва сможет оказывать "давление" на прибрежные участки Незалежной.

Кулеба отметил, что Азовское море — общее для Украины и России.

"С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия. И в случае войны они будут активно использовать это для оказания давления на наши южные города на Азовском побережье", — пояснил глава украинского МИД в беседе с Washington Post.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление министра о "предупредительных шагах" против российской "агрессии". Так, Кулеба потребовал от стран Запада огласить список санкций против Москвы в случае "вторжения" на Украину. Глава МИД подчеркнул, что без конкретизации, Россия может счесть все обещания ЕС об ужесточении политики "пустой болтовнёй".

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