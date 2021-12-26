Бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Евросоюз должен незамедлительно ввести санкции против России. По его мнению, такая мера позволит остановить "политику вымогательств" с российской стороны.
Как отметил Волкер, санкции заставят Москву пойти на уступки.
"Тенденция должна поменяться — Западу следует ввести новые санкции прямо сейчас и согласиться снять их только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации", — написал Волкер для Центра анализа европейской политики.
Дипломат подчеркнул, что Россия сформировала многочисленную армию в пограничной зоне с Незалежной и "угрожает" Киеву.
"Россия собрала более 100000 военнослужащих, оборудования, материально-технических средств и даже мобильных медицинских объектов, что даёт президенту Владимиру Путину возможность в любой момент вторгнуться на Украину", — пояснил дипломат.
Правда, Волкер не уточнил, чем конкретно Москва "несёт угрозу" Незалежной, размещая военных на своей территории.
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