Дипломат США Волкер придумал как "остановить вымогательство" России

Бывший спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что Евросоюз должен незамедлительно ввести санкции против России. По его мнению, такая мера позволит остановить "политику вымогательств" с российской стороны.

Как отметил Волкер, санкции заставят Москву пойти на уступки.

"Тенденция должна поменяться — Западу следует ввести новые санкции прямо сейчас и согласиться снять их только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации", — написал Волкер для Центра анализа европейской политики.

Дипломат подчеркнул, что Россия сформировала многочисленную армию в пограничной зоне с Незалежной и "угрожает" Киеву.

"Россия собрала более 100000 военнослужащих, оборудования, материально-технических средств и даже мобильных медицинских объектов, что даёт президенту Владимиру Путину возможность в любой момент вторгнуться на Украину", — пояснил дипломат.

Правда, Волкер не уточнил, чем конкретно Москва "несёт угрозу" Незалежной, размещая военных на своей территории.

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