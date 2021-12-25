NYT: США могут снабжать Украину разведданными, чтобы "противостоять" России

В США разрабатывают план по передаче Украине своих разведданных на случай "вторжения" России на территорию Незалежной. Как отмечают иностранные СМИ, речь идёт не только о "физическом" оружии, но и отражении "кибератаки".

Кроме того, Пентагон, Белый дом и Госдеп обсуждают возможность "перенаправлять" боевые вертолёты и другую технику с Афганистана на Украину.

"Информация США могла бы включать снимки, по которым можно будет определить, движутся ли российские войска для пересечения границы, — пишет газета The New York Times со ссылкой на источник в администрации президента.

Как подчёркивают американские журналисты, речь идёт о данных в режиме реального времени.

Кроме прочего, в американских "военных кругах" рассматривают возможность направить на Украину специалистов по кибератакам. Предположительно США опасается не только физического "вторжения российского агрессора", но и интернет-нападения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.