СНБО: Киев может не признать решения России и Запада по Украине

Решения России и Запада по украинскому вопросу могут быть не признаны Киевом, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, эффективность мер и решение "судьбы" Незалежной будут признаны только после того, как их одобрит украинский народ.

"Каким бы ни был итог этих переговоров, "ничего не получится, если его (исход) не признают украинцы", — цитирует Данилова РЕН. ТВ.

На прошлой неделе Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО. В частности, речь идёт о взаимных гарантиях безопасности в Европе, отказ от размещения ракет и расширения альянса, в том числе и за счёт бывших стран СССР.

В Незалежной, в свою очередь, заявили, что концентрация российских войск на пограничной зоне не так уж "критично", но отметили, что "не расслабляются и готовятся" к возможному вторжению.

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