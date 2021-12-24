Болгары проголосовали за "изгнание" НАТО из Болгарии

Читатели болгарского портала "Факти" ответили на вопрос по поводу возможного расширения присутствия НАТО на территории страны.

Результаты опроса показали, что болгары не хотят, чтобы Североатлантический альянс усиливался за счёт Болгарии. 82% опрошенных выступили против увеличения военного контингента НАТО в стране. По мнению комментаторов, размещение войск альянса в Болгарии не принесло никакой пользы государству.

По словам пользователя с ником Pilot, болгары "исторически связаны с русскими", а американцы пытаются переписать историю. Он призвал обратить внимание на Украину, где после вмешательства США стало только хуже.

"Пришло время изгнать американские базы с родины! Они непосредственная угроза нашей национальной безопасности!" — написал читатель "Факти" с никнеймом Време.

Другой комментатор отметил, что Североатлантический альянс уничтожил армию Болгарии, которая до 90-х годов была сильнее, чем Вооружённые силы Турции и Греции вместе взятые. Он напомнил, что до НАТО Болгария на Балканах была гегемоном.

Юзер Тодор Живков подчеркнул, что США "сеют разлад там, где важен только их интерес", поэтому Болгария не нуждается в войсках НАТО на своей территории.

Ранее министр обороны Болгарии Стефан Янев выступил против размещения дополнительных войск НАТО на территории страны.

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