Reuters: представители Берлина и Кремля встретятся по вопросу "вторжения"

Германия и США не сошлись во взглядах в отношении "российской угрозы вторжения" на Украину. По сообщению иностранных СМИ, представители ФРГ планируют встретиться с российской стороной.

Как пишет Reuters, в частности, власти Германии усомнились в реальности "российской угрозы" и планах вторгнуться в Незалежную.

"Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину, и он заинтересован в снижении напряжённости", — цитирует агентство своё источник.

Reuters уточняют, что встречу проведут советник канцлера Германии Олафа Шольца по внешнеполитическим вопросам Йенc Плётнер и замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. По сообщению источника, переговоры предположительно пройдут в январе.

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